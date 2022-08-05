«Медовые кудряшки, вздернутый носик»: Зудина показала, как внучка Миа уплетает оладьи в сметане

Марина Зудина поделилась свежим снимком с подросшей внучкой Мией, подловив, как малышка с аппетитом уплетает оладьи в сметане на завтрак в гостях у именитой бабушки.

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Ну а поклонники разглядели поразительное сходство между Мией и ее дедушкой Олегом Табаковым. Вот только художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» не успел увидеть внучку от Павла Табакова. Всю свою любовь вдова Олега Табакова отдала малышке, которая так похожа на ее сына и мужа.