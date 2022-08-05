«Медовые кудряшки, вздернутый носик»: Зудина показала, как внучка Миа уплетает оладьи в сметане

Марина Зудина поделилась свежим снимком с подросшей внучкой Мией, подловив, как малышка с аппетитом уплетает оладьи в сметане на завтрак в гостях у именитой бабушки.
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Ну а поклонники разглядели поразительное сходство между Мией и ее дедушкой Олегом Табаковым. Вот только художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» не успел увидеть внучку от Павла Табакова. Всю свою любовь вдова Олега Табакова отдала малышке, которая так похожа на ее сына и мужа.
Внучка Марины Зудиной — Миа. Фото: личный архив
«Вкус к жизни и к еде все-таки передаются по наследству. Миа, сегодня твой день! Поздравляю твоих маму и папу. Надеюсь, они понимают, что им очень повезло с тобой! Господь и ты выбрали их! Безмерного счастья тебе и твоим родителям! Ну и всем, кого ты объединила», — отметила Зудина.
Поклонники просто очаровались малышкой, которая так похожа на Павла Табакова и своего дедушку.
«Медовые кудряшки, вздернутый носик, губки-бантики», «Что за прелестная малютка», «Так похожа на дедушку», «Миа? Какое необычное имя», «Просто ангелочек», «Такая сладючая», — написали фолловеры.