Медленно и ритмично: Зепюр Брутян показала, чем они с Павлом Прилучным занимаются по утрам на Мальдивах

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в эти дни отдыхают на Мальдивах. Даже во время отпуска парочка не забывает о том, что нужно заботиться о своей форме.
В конце концов, они оба актеры и всегда должны быть в тонусе. Иначе кто же будет приглашать их сниматься в кино.
Так что каждое утро на Мальдивах Павел Прилучный и Зепюр Брутян проводят в спортзале. В микроблоге Зепюр Брутян показала, с чего начинается их с Павлом день.
Она засняла Павла Прилучного, который медленно и ритмично делал упражнения с гантелями для мышц спины.
Сама же Зепюр Брутян показала, как лупит ногами по спортивной груше.
«Лучшее упражнение для ног и ягодиц», — объяснила Зепюр Брутян.
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Напомним, Павел Прилучный не так давно рассекретил отношения с Зепюр Брутян. По некоторым данным, пара уже даже успела пожениться.