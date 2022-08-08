Медленно и ритмично: Зепюр Брутян показала, чем они с Павлом Прилучным занимаются по утрам на Мальдивах

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в эти дни отдыхают на Мальдивах. Даже во время отпуска парочка не забывает о том, что нужно заботиться о своей форме.

В конце концов, они оба актеры и всегда должны быть в тонусе. Иначе кто же будет приглашать их сниматься в кино.

Так что каждое утро на Мальдивах Павел Прилучный и Зепюр Брутян проводят в спортзале. В микроблоге Зепюр Брутян показала, с чего начинается их с Павлом день.

Она засняла Павла Прилучного, который медленно и ритмично делал упражнения с гантелями для мышц спины.

Сама же Зепюр Брутян показала, как лупит ногами по спортивной груше.