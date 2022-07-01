«Мечта»: Михалкова блеснула соблазнительными округлостями в мини

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова попрощалась с шоу еще три года назад. Но именно благодаря ему стала узнаваема и популярна. Сейчас у актрисы много новых проектов, съемок и даже собственный бизнес в виде школы по технике речи. Во все этом круговороте она не забывает радовать свою публику свежими фотографиями.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
На этот раз актриса опубликовала в своей соцсети фото, на котором позировала в мини-платье. Фасон подчеркнул все прелести точеной фигуры 38-летней звезды.
«Девушка-мечта! Красота! Ух ты!» - писали пользователи Сети.
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