Материнство ей идет: 53-летняя Елена Голунова предстала с подросшими дочкой Миланой и сыном Андреем

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова после пятидесяти лет обзавелась двумя маленькими детьми. Два года назад на свет появилась ее дочка Милана, а осенью прошлого года - сын Андрей.

Экстрасенс и ее супруг обожают своих наследников. В микроблоге Елена Голунова периодически показывает малышей.

На этот раз она впервые за долгое время предстала сразу с двумя детьми. Дочку Милану Елена Голунова держит на руках, а сын Андрей сидит в коляске.