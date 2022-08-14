Материнство ей идет: 53-летняя Елена Голунова предстала с подросшими дочкой Миланой и сыном Андреем

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова перестала скрывать самого маленького наследника.
Елена Голунова с мужем и дочкой Миланой

Елена Голунова с мужем и дочкой Миланой. Фото: соцсети

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова после пятидесяти лет обзавелась двумя маленькими детьми. Два года назад на свет появилась ее дочка Милана, а осенью прошлого года - сын Андрей.

Экстрасенс и ее супруг обожают своих наследников. В микроблоге Елена Голунова периодически показывает малышей.

На этот раз она впервые за долгое время предстала сразу с двумя детьми. Дочку Милану Елена Голунова держит на руках, а сын Андрей сидит в коляске.

Елена Голунова с дочкой и сыном. Фото: соцсети

Подписчики восхитились кадром и тем, как быстро подросли брат с сестрой.

«Детки уже большие такие!», «Какая милота. Счастья и любви вашей семье», «Как же вам идет материнство! Здоровья и счастья вашей семье!», «Какая вы красивая семья! Вот пример для многих! Для любви нет возраста!» - высказались в Сети.

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Напомним, всего у Елены Голуновой пятеро детей - четыре сына и дочка. Двое старших наследников уже давно взрослые и самостоятельные мужчины, среднему сыну почти двенадцать лет, маленькой Милане осенью будет два года, а сыну Андрею - год.

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