«Мать, которая все разрешает»: Муцениеце показала 6-летнюю дочь с серьгой в носу

Агата Муцениеце долгое время была занята работой, курсируя от одного проекта в другой. В это время наследниками занимался ее муж Павел Прилучный вместе со своей молодой женой Зепюр Брутян.

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Парочка улетела с детьми от Муцениеце в Турцию, где отлично провела время. Теперь же эстафету по воспитанию наследников Прилучный передал своей бывшей.

Своей методикой воспитания Агата ошарашила поклонников в Telegram.

«Я такая мать, которая все детям разрешает. Короче, мы сделали кое-что для Мии. Мия проколола нос!» — объявила Агата Муцениеце и показала дочку с серьгой на переносице.

Правда, наследница тут же решила внести ясность в ситуацию, и заявила, что все это шутка. Судя по всему, это всего лишь клипса.