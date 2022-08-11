Мать Игоря Крутого госпитализирована

Светлана Семеновна, мать известного композитора Игоря Крутого, оказалась в больнице в США из-за несчастного случая. Женщина оступилась и упала, в результате получила достаточно серьезную травму: согласно диагнозу американских врачей, у нее открытый перелом сразу в двух местах.

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Как рассказала сестра композитора, Алла, Светлане Семеновне пришлось срочно делать операцию. После этого ей предстоит провести какое-то время в больнице. Сейчас ее состояние гораздо лучше, но выписывать ее не спешат, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на PROZVEZD.

Светлана Семеновна проживает в Соединенных Штатах уже много лет, хотя несколько раз в год посещает и Россию – она обязательно присутствует на фестивале Крутого «Новая волна» в Сочи.