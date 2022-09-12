«Мастерство примерно на том же уровне»: Шахназаров сравнил актерские данные Киркорова и Хаматовой

Бывший муж Пугачевой намерен дебютировать в Театре Наций.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Певец Филипп Киркоров объявил о предстоящем дебюте в Театре Наций. Музыкант уже активно репетирует и выйдет на подмостки в нескольких постановках.

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Журналисту Михаилу Шахназарову такая новость показалась забавной – он не верит в актерский талант певца. И считает, что он способен заменить сбежавшую из России Чулпан Хаматову.

«Никак собрался Чулпан Хаматову сыграть. Уверен, что получится. Мастерство примерно на том же уровне. Игра глазами, вздохи, ладошки прижатые к груди», - написал Шахназаров в Telegram.

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