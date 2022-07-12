Массового снижения цен не ждите! Центробанк сделал заявление

После серьезного скачка цен многие группы товаров сейчас уже вернулись к своим прежним, довесенним показателям. Но речи о массовом снижении цен, то есть дефляции, не идет. Поэтому ожидать, что все продукты подешевеют, нет смысла. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин в эфире телеканала РБК.

«Часто приходится слышать рассуждения о сезонной дефляции в августе или сентябре, когда происходит сезонное снижение цен на плодовые. В соответствии с определением это не дефляция, это действительно временное сезонное снижение цен, которое будет развернуто вспять, отыграно в последующие месяцы», - сказал представитель ведомства.

То есть, снижение цен на отдельные позиции еще не говорит о том, что подешевеют остальные товары. А вот если падение наблюдается по большей части товаров потребительской корзины, тогда уже это дефляция.

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