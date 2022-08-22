Маскировалась как могла, но ее узнали: Пугачева натянула капюшон и укуталась в черное в Риге

Певица Алла Пугачева сторонилась людей на премьере фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева уже довольно продолжительное время живет за пределами России вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой.

В последние месяцы семейство живет в Юрмале. Накануне впервые за долгое время Алла Пугачева вышла в свет без Максима Галкина.

Примадонна появилась на премьере фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова, которая состоялась в Риге.

Для светского выхода Алла Пугачева выбрала максимально маскировочный наряд.

Певица облачилась в черное платье в пол с капюшоном. Темный наряд с акцентом на талии максимально спрятал Аллу Пугачеву. Примадонна словно хотела остаться незамеченной.

Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети

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Напомним, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин сейчас находится на гастролях в Польше и не может сопровождать жену.

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