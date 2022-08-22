Маскировалась как могла, но ее узнали: Пугачева натянула капюшон и укуталась в черное в Риге

Певица Алла Пугачева уже довольно продолжительное время живет за пределами России вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой.

В последние месяцы семейство живет в Юрмале. Накануне впервые за долгое время Алла Пугачева вышла в свет без Максима Галкина.

Примадонна появилась на премьере фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова, которая состоялась в Риге.

Для светского выхода Алла Пугачева выбрала максимально маскировочный наряд.