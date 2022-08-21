«Маски сорваны»: Би-2 отказались выступать в России

Хотя артисты уверяли поклонников в обратном.
Музыканты из группы «Би-2». Фото: Global Look Press

Музыканты из группы «Би-2». Фото: Global Look Press

Музыканты из популярной группы «Би-2» несколько месяцев уверяли своих фанатов, что никуда из России не уезжали и планируют в ближайшее время давать концерты. При этом выступления артистов отменялись одно за другим.

В воскресенье, 21 августа, «Би-2» представили график гастролей на ближайшие месяцы. России в списке не значится.

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Фото: соцсети

Артисты выступят в Казахстане, Армении, Киргизстане и даже в Израиле - в стране, которая ведет активную войну с Палестиной. Но, как шутят в соцсетях, это же другое.

«Маски сорваны», - пишут поклонники «Би-2» в Сети.

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