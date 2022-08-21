«Маски сорваны»: Би-2 отказались выступать в России

Музыканты из популярной группы «Би-2» несколько месяцев уверяли своих фанатов, что никуда из России не уезжали и планируют в ближайшее время давать концерты. При этом выступления артистов отменялись одно за другим.

В воскресенье, 21 августа, «Би-2» представили график гастролей на ближайшие месяцы. России в списке не значится.

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