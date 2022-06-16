«Машкова унесло»: Роднянский объяснил, как актер изменился после приезда из США

Режиссер Александр Роднянский в недавнем интервью нелестно отозвался об актере и режиссере Владимире Машкове.
«Машков — сложная вещь, талантливый человек. Он 15 лет прожил в Лос-Анджелесе. Понимаете. Обиделся, не сложилось, оскорбился. Я не более чем предполагаю. Пока он жил в Лос-Анджелесе, в России жизнь шла бурно. Люди далеко от него делили деньги. Делали фильмы, снимались. Он вначале смотрел со стороны, издали. Было неприятно. Потом начал приезжать, сниматься. Снялся. Оказалось, успешно. Фильм «Ликвидация». Герой. Любимец. Картина маслом. Гоцман. Рядом Маковецкий».
Как отметил Роднянский, после этого Машков понял, что нужен в родной стране. «Любимый ученик Табакова. Он захотел стать частью целого... Легче так. Машкова что-то унесло», — заявил Александр Роднянский.
Ранее Александр Роднянский объявил, что прекращает творческую деятельность в России. Он больше не будет производить фильмы в нашей стране.
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