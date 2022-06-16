«Машкова унесло»: Роднянский объяснил, как актер изменился после приезда из США

Как отметил Роднянский, после этого Машков понял, что нужен в родной стране. «Любимый ученик Табакова. Он захотел стать частью целого... Легче так. Машкова что-то унесло», — заявил Александр Роднянский.

Ранее Александр Роднянский объявил, что прекращает творческую деятельность в России. Он больше не будет производить фильмы в нашей стране.

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