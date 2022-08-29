Машкова окончательно попрощалась с отцом и Россией

Мария Машкова после известных событий окончательно перебралась в Америку, где у нее работал муж.
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Мало того, она публично поругалась со своим отцом, знаменитым актером Владимиром Машковым, не сойдясь с ним во взглядах на современное мироустройство.
Теперь артистка окончательно порвала связь с родственником и своей страной, заявив об этом в личном блоге. Она разместила в соцсетях трейлер к новому сериалу «Юззз» со своим участием.
«Это кино — лучшее, что могло со мной произойти напоследок в России… Для меня оно о том, как мы, русские, оказались в этой страшной точке», — написала она под видео, дав понять о том, что она прощается со всем, что было у нее на родине.