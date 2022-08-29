Машкова окончательно попрощалась с отцом и Россией

Мария Машкова после известных событий окончательно перебралась в Америку, где у нее работал муж.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Мало того, она публично поругалась со своим отцом, знаменитым актером Владимиром Машковым, не сойдясь с ним во взглядах на современное мироустройство.

Теперь артистка окончательно порвала связь с родственником и своей страной, заявив об этом в личном блоге. Она разместила в соцсетях трейлер к новому сериалу «Юззз» со своим участием.