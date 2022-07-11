Машкова назвала очевидную разницу между съемками кино в России и в Америке

Мария Машкова не раз сетовала на то, что ее актерская карьера за океаном оказалась в тупике. Как ни старалась звезда сериала «Не родись красивой» переломить ситуацию, у нее ничего дельного не выходила. Дочка Владимира Машкова обивала пороги киностудий, возилась с портфолио, проходила кучу кастингов, словно на заводском конвейере. И все тщетно.

А ведь на родине даже при том, что Мария Машкова обосновалась в Лос-Анджелесе, актриса успевала сняться как минимум в 3-4 проектах ежегодно. Здешняя публика ее любила, дочку Владимира Машкова и по сей день считают востребованной актрисой. Вот только за океаном творческий потенциал звезды не оценили. Хотя ситуация вполне может измениться. Дело в том, что близкая приятельница Марии, ныне покойная Евгения Брик успела порекомендовать вместо себя на роль в фантастическом американском триллере Машкову. Так, актрису пригласили сняться в ленте «МКС».

Позже в одном из своих интервью Мария Машкова назвала очевидную разницу между съемками кино в России и в Штатах.

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Так, дочка Владимира Машкова дала понять, что съемочный процесс в Америке сильно отличается от того, как все проходит на ее родине. Актриса подметила, что в Штатах все максимально собраны и тщательно подготовлены, тогда как в России она не раз наблюдала, как актеры учат текст лишь сидя в кресле гримера. А однажды некий российский режиссер прямо на съемках признался Машковой, что не читал сценарий.

По материалам «Комсомольская правда»

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