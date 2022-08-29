Машков жестко раскритиковал Шварценеггера за «Красную жару»

Актер и режиссер, худрук Московского театра Олега Табакова Олег Машков, выступая на фестивале «Таврида» в Крыму, негативно отозвался о роли русского милиционера, исполненной Арнольдом Шварценеггеров в фильме «Красная жара».

«Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов!» — приводит слова народного артиста России и общественного деятеля Владимира Машкова издание Аrgumenti.ru со ссылкой на ФБА «Экономика сегодня».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По мнению Машкова, правдоподобно сыграть русского человека не способны даже такие выдающиеся актеры, как Аль Пачино или Де Ниро: слишком уж велики различия в поведении, манерах и даже движениях.