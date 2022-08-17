Машков загадочно высказался о введенных против него санкциях

Актер Владимир Машков выступил на презентации нового глобального проекта в Крыму. Журналисты спросили артиста - что он думаем про санкции, которые ввел против него Евросоюз.

«Санкции - дело наживное. Как можно наложить санкции на сознание человека, на его чувства, на его эмоции - каким образом?» - негодует актер.

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Машков также добавил, что мы живем в уникальной, абсолютно невероятной, развивающейся стране. И отменить российскую культуру невозможно - как бы кто не хотел.