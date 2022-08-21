Машину с Дарьей Дугиной разорвало прямо на глазах отца

В воскресенье, 21 августа, неизвестные террористы взорвали машину известной журналистки Дарьи Дугиной - дочери политолога и философа Александра Дугина. Вероятно, целью преступников был именно Дугин-старший, но его в машине дочери не оказалось.

Девушка привезла отца на фестиваль и должна была обратно доставить его домой. Но в самый последний момент политолог пересел в другое авто.

Он ехал следом за Дарьей, и трагедия произошла прямо на его глазах.

«Взрыв на повороте со Звенигородского шоссе на Можайское произошел у него на глазах», — сообщили следственные органы kp.ru.

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Дарье и Александру в последнее время угрожали националисты за патриотическую позицию.