Маша Распутина назвала блюдо, которое часто готовит мужу

Певица Маша Распутина призналась, что ей в хозяйстве помогают много народу: водитель, горничная, бухгалтер и повар. Правда, кухарить в последнее время артистке приходится самой, так как ее помощница в связи со сложной мировой ситуацией не может приехать в Россию.

«Я обожаю готовить мужу печенку куриную, со сметанкой. Мммм», — рассказала Распутина в программе «Звезды сошлись».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Маша также подчеркнула, что недавно научилась вкусно жарить картошку.