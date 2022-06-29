Мартин — в костюме, Алла-Виктория — в платье: Киркоров устроил сюрприз сыну на юбилей

Филипп Киркоров является известным артистом. За годы работы ему удалось выпустить не только множество альбомов, но и получить большое количеством наград.
Также не раз он рассказывал о своих многочисленных интрижках и романах. Однако детей ему родили суррогатные мамы. У артиста подрастают сын Мартин и дочка Алла-Виктория.
Киркоров в последнее время был частым гостем на модных показах и не пропускал вечеринки. Но теперь настала его очередь устраивать праздник. Не так давно его папа Бедрос отметил 90-летие. А теперь настал день рождения сына артиста. Мартин пришел домой в брюках и рубашке. Он был с сестрой, которая предстала в черном платье.
Певец украсил особняк воздушными шарами и приготовил торт со свечками. Вечером Киркоров вышел с малышами во двор. Они загадали желания и отпустили в небо десятки белых воздушных шаров.
«С днем рождения, сын! С юбилеем! 10 лет!» — написал артист.
Поклонники восхитились таким сюрпризом. Многие присоединились к поздравлениям. Подписчики поразились тому, как выросли дети поп-короля. Другие заметили, что они очень скромные, хоть и растут в роскоши.
«Ну что за принц», «Как дети вытянулись», «Ну какая красота», «Вы умеете дарить праздник», «Мартин очень красивый», «Счастливая семья», «Ну такие глазки», «Скромные такие, прелесть», — прокомментировали пост подписчики.
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