Мартин — в костюме, Алла-Виктория — в платье: Киркоров устроил сюрприз сыну на юбилей

Филипп Киркоров является известным артистом. За годы работы ему удалось выпустить не только множество альбомов, но и получить большое количеством наград.

Также не раз он рассказывал о своих многочисленных интрижках и романах. Однако детей ему родили суррогатные мамы. У артиста подрастают сын Мартин и дочка Алла-Виктория.