«Марс в Тельце — та еще радость»: Володина рассказала, что нужно успеть сделать до выходных

Астролог Василиса Володина в «Телеграме» сообщила, что на этих выходных Марс из Тельца перейдет в знак Близнецов и «застрянет» там на полгода. До конца марта 2023 года.
«Марс в Тельце — та еще радость, но и у него есть свои плюсы. Торопитесь именно сейчас доделать то, что создается своими руками или требует усидчивости и упорства. Или предполагает конкретный осязаемый результат труда, или предполагает конкретное вознаграждение».
Напомним, что Василиса Володина была одной из соведущих программы «Давай поженимся!». В какой-то момент она покинула шоу.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
После Василиса Володина объясняла, что ушла из шоу в связи с пандемией. При этом в проект она решила не возвращаться.