«Марс в Тельце — та еще радость»: Володина рассказала, что нужно успеть сделать до выходных

Напомним, что Василиса Володина была одной из соведущих программы «Давай поженимся!». В какой-то момент она покинула шоу.

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После Василиса Володина объясняла, что ушла из шоу в связи с пандемией. При этом в проект она решила не возвращаться.