«Марс в Тельце — та еще радость»: Володина рассказала, что нужно успеть сделать до выходных

По словам астролога, грядут серьезные изменения на ближайшие полгода.
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина в «Телеграме» сообщила, что на этих выходных Марс из Тельца перейдет в знак Близнецов и «застрянет» там на полгода. До конца марта 2023 года.

«Марс в Тельце — та еще радость, но и у него есть свои плюсы. Торопитесь именно сейчас доделать то, что создается своими руками или требует усидчивости и упорства. Или предполагает конкретный осязаемый результат труда, или предполагает конкретное вознаграждение».

Напомним, что Василиса Володина была одной из соведущих программы «Давай поженимся!». В какой-то момент она покинула шоу.

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После Василиса Володина объясняла, что ушла из шоу в связи с пандемией. При этом в проект она решила не возвращаться.

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