Марк Цукерберг объявил о том, что станет отцом в третий раз

Знаменитый американский медиамагнат Марк Цукерберг готовится стать отцом в третий раз.

21 сентября 38-летний предприниматель опубликовал в социальной сети фото со своей женой Присциллой Чан, на котором он держит руку на животе супруги.

«Всем любви. Рады сообщить, что у Макса и Августу в следующем году появится младшая сестренка!» - подписал фото бизнесмен.

Напомним, что Марк и Присцилла долгое время дружили, пока не поженились в 2012 году. Сейчас у них подрастают 6-летний сын Макс и 5-летняя дочь Августа. И вот пара объявила о скором рождении еще одной девочки.