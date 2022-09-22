Марк Цукерберг объявил о том, что станет отцом в третий раз

Жена известного предпринимателя беременна третьим ребенком.
Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Марк Цукерберг и Присцилла Чан радостно объявили о скором пополнении в семье. Фото: соцсети

Знаменитый американский медиамагнат Марк Цукерберг готовится стать отцом в третий раз.

21 сентября 38-летний предприниматель опубликовал в социальной сети фото со своей женой Присциллой Чан, на котором он держит руку на животе супруги.

«Всем любви. Рады сообщить, что у Макса и Августу в следующем году появится младшая сестренка!» - подписал фото бизнесмен.

Напомним, что Марк и Присцилла долгое время дружили, пока не поженились в 2012 году. Сейчас у них подрастают 6-летний сын Макс и 5-летняя дочь Августа. И вот пара объявила о скором рождении еще одной девочки.

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Добавим, что Цукерберг является соучредителем и главным исполнительным директором компании Meta, которая в марте 2022 года была признана в России экстремистской организацией. Следовательно, два главных продукта компании – социальные сети Facebook и Instagram – заблокированы в РФ.

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