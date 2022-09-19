Марк Богатырев рассказал, почему Татьяна Арнтгольц долго не могла забеременеть

Известный актер Марк Богатырев, ставший звездой после роли в сериале «Кухня», поделился своими переживаниями. По словам Богатырева, его жена, актриса Татьяна Арнтгольц, долгое время не могла забеременеть, хотя они очень хотели малыша. В интервью он подробно рассказал о том периоде.

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«Мы год были в этом процессе. Мы ходили, думали, что-то не получается, что-то не то, вроде анализы все нормальные, все хорошо, все здоровы, но не происходит. Мы ездили по церквям, молились, просили Бога…» — приводит слова актера издание РИА ФАН со ссылкой на канал Fametime TV.

Богатырев добавил: он почувствовал, что Татьяна скоро забеременеет, когда они были в Таиланде и занимались йогой. И не ошибся: прошло совсем немного времени и пара стала родителями.