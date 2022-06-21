«Мария выглядит глупо!»: Манижа обвинила Шукшину во лжи

Певица Манижа ответила на обвинения Марии Шукшиной в том, что покинула Россию и оскорбляет страну. Эту информацию актриса стала распространять, когда узнала о местонахождении исполнительницы — Манижа в мае ездила в Париж, чтобы навестить больную сестру.

Написанное Шукшиной в свой адрес Манижа не стала игнорировать. Она смогла высказаться в интервью на шоу «Осторожно, Собчак!», объяснив, почему вынуждена была полететь в Париж, и что сейчас она уже давно в России.

«Почему я должна объяснять ее мысль и пытаться оправдаться перед ней? Единственное, о чем я хочу попросить Шукшину — перед тем как общаться со своей аудиторией и высказываться, проверяйте факты! Ее пост про меня основан на лжи. В этой ситуации Мария выглядит глупо!» — отрезала певица.

Источник: YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»