Мария Шукшина назвала Филиппа Киркорова «отрыжкой общества»

Мария Шукшина в своем Telegram-канале поддержала общественность, недовольную продолжающейся продажей билетов на концерты Киркорова на юге страны. Актриса репостнула на своей странице запись, автор которой выражает возмущение:

«А между тем, пока на территории Украины гибнут наши ребята, в размеренном южном регионе, где море, чайки и шумная курортная жизнь, продолжают продаваться билеты на концерт Филиппа Киркорова. Сочи, Геленджик, Анапа ждут памятник современной псевдокультуры России, отрыжку общества перьев и страз, реквиема уходящего «элитарного сообщества».

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Кроме того, в сообщении содержатся и другие яркие эпитеты: