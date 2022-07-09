Мария Миронова высказалась о возможном отъезде

Актриса Мария Миронова сообщила о том, что многие ее коллеги по шоу-бизнесу разъехались по разным странам мира. Однако сама артистка пока никуда не собирается.

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«Никуда не поеду этим летом — буду со страной. Не до поездок сейчас: время сложное. Планирую работать, сниматься в фильме «Холоп-2», — рассказала она «МК».

Недавно Миронова снова стала мамой. По слухам, отцом ребенка стал актер и почти ровесник ее старшего сына Андрей Сорока. Знающие люди уверяли, что Мария уже несколько лет живет с ним под одной крышей и даже официально оформила отношения.

Однако официально Мария информацию не подтверждает.

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