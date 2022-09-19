Мария Арбатова заявила, что Людмила Гурченко была плохой матерью

Новой гостьей программы «Звезды сошлись» стала внучка Людмилы Гурченко. Елена Королева живет со своей дочкой в центре Москвы в полной антисанитарии. В их квартире давно никто не убирался, там здравствуют тараканы и клопы.

Публицист Мария Арбатова считает, что проблемы женщины — из детства.

«Мы поняли из разговора, что это мать-одиночка. Мужика нет, отец, видимо, не занимается, с отцом конфликт. Бабушку я знала: извините, ей собственная дочка была по фигу. Маму я не знала, но тоже понятно, что она выросла не в теплице», — заявила Арбатова.

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