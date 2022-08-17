Марину Зудину видели возле машины из золота

В Подмосковье начали снимать новый сериал с участием Марины Зудиной и других российских актеров. Кроме того, в съемках принимает участие удивительный автомобиль — он будто сделан из чистого золота.

Режиссеры и авторы сценария истории в жанре роуд-муви — Никита Власов и Егор Чичканов. В центре сюжета — двое парней, которые путешествуют на машине, сделанной из золота. Деды этих молодых людей — полные противоположности: один — криминальный авторитет, другой — заслуженный милиционер.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

За парочкой рисковых друзей гонится стая головорезов — им нужно золото. Парням приходится волей-неволей находить общий язык друг с другом, чтобы спастись. «Золотой» автомобиль — результат творчества целой группы художников и декораторов. Главную роль в сериале играет Павел Прилучный, сообщает издание «МК».