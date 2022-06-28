Марина Юдашкина вышла в свет в платье-футляре молочного цвета, выгодно подчеркнув точеную фигуру

На прошедшей в Москве Неделе моды мэтр отечественной фэшн-индустрии Валентин Юдашкин представил свою коллекцию нарядов. Поддержать мужа на мероприятии пришла и жена кутюрье — Марина Юдашкина.

Для выхода в свет Юдашкина облачилась в платье-футляр молочного цвета. Так как в Москву пришло настоящее лето, жена модельера отдала предпочтение модели без рукавов и длиной до колена.

Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру 63-летней светской львицы. Марина Юдашкина очень давно трудится в фэшн-индустрии и знает, как правильно преподнести достоинства своей фигуры и какой цвет ей в этом поможет.