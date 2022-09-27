Марина Юдашкина в пяти словах описала свои эмоции после смерти Бориса Моисеева

Жена известного модельера Валентина Юдашкина Марина в числе других знаменитостей отреагировала на смерть певца Бориса Моисеева.

В телеграм-канале Марина Юдашкина поделилась совместным снимком с Борисом Моисеевым и оставила всего пять слов, которыми выразила свою скорбь.

«Боря, прощай. Вечная тебе память», - написала Марина Юдашкина.

Ранее память Бориса Моисеева уже почтили Алла Пугачева, Любовь Успенская, Кристина Орбакайте, Сергей Пенкин, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и другие звезды.

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Напомним, 68-летний певец и танцовщик Борис Моисеев умер во вторник, 27 сентября, в своей квартире в Москве. Причиной смерти Бориса Моисеева стал недавно перенесенный третий по счету инсульт.