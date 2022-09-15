Маргарита Симоньян ответила на слухи о даче в Красной Поляне

По словам Симоньян, во время локдауна, связанного с коронавирусом, она сидела дома. Журналистка не встречалась со своим коллегой Антоном Красовским. Она боялась за здоровье своих детей, которые могли подхватить опасную инфекцию. Также она заметила, что Красовский вообще никогда не был у нее дома.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее в Медузе* появилась информация о важных переговорах между Симоньян и Красовским в 2020 году. Журналисты писали, якобы у Красовского карт-бланш от Симоньян. Журналистка даже приглашает его на домашние вечеринки для узкого круга.

* СМИ включено в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.