Марат Башаров высказался о женщинах-таксистках

«А, возможно, даже и аккуратнее. Говорят, что женщины любят почесать языком. Садясь в такси, я понял, что нет. Это мы, мужики, — балаболы, трындычихи и так далее. Сколько раз я попадал к женщине-таксисту, всегда все очень сдержанно, интеллигентно, тактично, очень четко. И мозг у тебя отдыхает», — заявил Башаров Teleprogramma.pro.