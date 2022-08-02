Марат Башаров высказался о женщинах-таксистках

Марат Башаров снимается сейчас в сериале «Алла, такси» для канала «Россия». Главная героиня картины — девушка-таксистка, которая ищет свое женское счастье.
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В интервью нашим журналистам артист рассказал, что в жизни ему тоже попадались женщины за рулем такси. И они ничуть не хуже водили, чем мужчины.
«А, возможно, даже и аккуратнее. Говорят, что женщины любят почесать языком. Садясь в такси, я понял, что нет. Это мы, мужики, — балаболы, трындычихи и так далее. Сколько раз я попадал к женщине-таксисту, всегда все очень сдержанно, интеллигентно, тактично, очень четко. И мозг у тебя отдыхает», — заявил Башаров Teleprogramma.pro.