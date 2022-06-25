Манучаров разнес Галкина: «Надеюсь, что его поведение не скажется на летах жизни Пугачевой»

Актер Вячеслав Манучаров высказался резко негативно в адрес Максима Галкина за то, что он увез Аллу Пугачеву в Израиль. Ведущий считает, что супруг не оставил примадонне выбора.

«Каково это, в 73 года, будучи легендой и достоянием страны уехать, купив билет в один конец. Уехать не потому что плохо, не потому что не любят, а потому что муж внезапно решил стать «совестью нации», — задается вопросом Манучаров.

Манучаров убежден, что Галкин и Пугачева не сопоставимы по масштабу, а потому артистке не следовало уезжать из страны в глухую израильскую деревню, чтобы «увядать в забвении».

«Жаль, что, похоже, супруг даже не оставил легенде выбора. И это страшно. Ведь без сомнений Алла Борисовна, человек не самого крепкого здоровья, сильно переживает из-за происходящего <…> Очень надеюсь, что это не скажется на летах ее жизни. Таких легенд в России почти не осталось», — подытожил Манучаров в своем телеграм.

Напомним, Максим Галкин уже почти четыре месяца живет в израильской Кесарии, куда вывез всю семью – Аллу Пугачеву и двойняшек Лизу и Гарри. Оттуда шоумен не раз выступал с осуждениями в адрес России. На одном из последних концертов шоумену прилетело за это яблоком в глаз.

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