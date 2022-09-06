Манижа сыграла свадьбу с режиссером Ладо Кватания в России

Примечательно, что Манижа негативно высказалась в адрес государства и проживающих в нем людей. После этого уроженка Таджикистана уехала в Европу, правда, наведываться в Россию не забывает.

В июне артистка спела на свадьбе футбольного тренера Александра Кержакова. А теперь стало известно, что в Подмосковье она и сама сыграла свадьбу.