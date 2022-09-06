Манижа сыграла свадьбу с режиссером Ладо Кватания в России

Манижа является известной певицей. Она не раз рассказывала про свои таджикские корни. С юных лет певица стала выступать на фестивалях. Она сама пишет песни и в 2021 году ездила на «Евровидение» от России с треком Russian Woman, но победить ей не удалось. Она редкий гость на светских мероприятиях.
Примечательно, что Манижа негативно высказалась в адрес государства и проживающих в нем людей. После этого уроженка Таджикистана уехала в Европу, правда, наведываться в Россию не забывает.
В июне артистка спела на свадьбе футбольного тренера Александра Кержакова. А теперь стало известно, что в Подмосковье она и сама сыграла свадьбу.
В Телеграм-канале «Кровавая барыня», который ведет команда Ксении Собчак, появились снимки с торжества. Манижа облачилась в романтичное пышное платье невесты и дополнила образ длинной фатой. В руках она держала букет миниатюрный роз нежных розовых тонов. Избранником певицы стал режиссер Ладо Кватания. Об их романе стало известно, когда артистка еще ездила на «Евровидение».
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Манижа и Ладо Кватания. Фото: Осторожно, Media
Влюбленные обменялись кольцами на Николиной горе в Подмосковье. Церемония прошла, обмен клятвами состоялся, штампы в паспорта им поставили. Поклонники поздравляют влюбленных в соцсетях.
Напомним, что ранее Манижа в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своей личной жизни. Она признавалась, что знает Ладо много лет. Сначала они дружили, а потом их чувства переросли во что-то большее.
Манижа. Фото: Осторожно, Media