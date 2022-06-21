Манижа оценила песню Паш, которую не допустили до «Евровидения»

По словам Манижи, ее саму травили на «Евровидении».

«Музыка и политика близко стоят. Музыка должна быть про образование и новые проекты. У меня осталось много друзей после участия на «Евровидении». Они также говорят, что на конкурсе стало много политики», — заявила Манижа

Напомним, что национальный отбор на «Евровидение» от Украины выиграла исполнительница Алина Паш. Однако всплыл скандал с ее якобы поездкой в Крым в 2015 году. В итоге от участия в конкурсе ей пришлось отказаться.

Смотрите также