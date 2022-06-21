Манижа оценила песню Паш, которую не допустили до «Евровидения»

Певица Манижа в интервью Ксении Собчак заявила, что на «Евровидение» от Украины должна была поехать Алина Паш, а не будущие победители конкурса музыкальная команда Kalush Orchestra с песней Stefania.
«У украинцев была хорошая песня на «Евровидении». Но мне кажется, что Алина Паш была сильнее. Ее дисквалифицировали по своим причинам. Ее музыка интереснее, как и посыл с манифестом».
По словам Манижи, ее саму травили на «Евровидении».
«Музыка и политика близко стоят. Музыка должна быть про образование и новые проекты. У меня осталось много друзей после участия на «Евровидении». Они также говорят, что на конкурсе стало много политики», — заявила Манижа
Напомним, что национальный отбор на «Евровидение» от Украины выиграла исполнительница Алина Паш. Однако всплыл скандал с ее якобы поездкой в Крым в 2015 году. В итоге от участия в конкурсе ей пришлось отказаться.