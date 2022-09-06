«Мания величия»: Пригожин приструнил Лободу, которая заявила о своей избранности

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова Светланы Лободы, заявившей, что сейчас шоу-бизнес в России обнулился. Певица всерьез считает, что эстраду в РФ формировали украинцы, а теперь он якобы остался ни с чем.

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Пригожин, услышав это, был возмущен, муж Валерии вспомнил, как Лобода совсем недавно бегала по продюсерам, пытаясь заработать хоть какие-то деньги в России, а теперь говорит о своей избранности. Он заметил, что артисты часто страдают завышенной самооценкой.

«Как появились пара копеек, ошалели от собственного мнения. На земле надо стоять, а не в космосе. У артистов сейчас поголовная мания величия, они себя чувствуют какими-то «богами», — сказал Пригожин.

Он посоветовал Лободе стать проще и, к примеру, не составлять странные райдеры с кучей носков (она их не стирает, а сразу выбрасывает). И отправлять лишние деньги своим же соотечественникам в помощь.