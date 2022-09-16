«Манипуляция, желание вызвать жалость»: доктор медицинских наук объяснила, зачем Пугачева демонстрирует публике свои лекарства

Известная певица Алла Пугачева на днях заставила поклонников переживать. Примадонна показала в соцсети, сколько лекарств она ежедневно принимает.

Фанаты забеспокоились о здоровье горячо любимой ими Аллы Борисовны. Доктор медицинских наук, диетолог, невролог и рефлексотерапевт Марият Мухина поспешила всех успокоить.

По ее мнению, которое она высказала в беседе с Teleprogramma.pro, жизни Аллы Пугачевой ничто не угрожает. Демонстрация таблеток — это не более, чем манипуляция, на которые Алла Борисовна всегда была горазда.

«Демонстрация этой горстки таблеток — желание вызвать жалость, проманипулировать. Алла Борисовна является образцом таких классических манипуляций с поклонниками. На самом деле, масса простых людей пьют таблетки горстями. Даже в моей аптечке ежедневно 7 таблеток для приема. Не стоит жалеть Пугачеву и говорить, мол, от нас уходит наша дива. Там ничего такого страшного нет», — уверена доктор медицинских наук, диетолог, невролог и рефлексотерапевт Марият Мухина.

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Марият Мухина добавила, что прием препаратов 73-летней Аллой Пугачевой помогает певице поддерживать организм при ее диагнозах и перенесенных операциях.