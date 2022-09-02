«Манера такая – переобуваться»: Успенская уличила во лжи Резника

Илья Резник много лет был в ссоре с Любовью Успенской. Однако недавно поэт позволил певице исполнить свою песню о России в дуэте с Еленой Север, которую написал еще в начале 90-х.

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Кроме того, публично заявил, что помирился с королевой шансона. Любовь Успенская опровергла слова Ильи Резника.

«Никто ни с кем не мирился. Это манера этого человека такая – переобуваться так, как ему выгодно и удобно. Тогда ему было удобно так говорить, сейчас – по-другому. Кто нуждается в его прощении?» - возмутилась Успенская.

Певица сказала, что в песне Резника она к тому же переделала слова. Да и прежние он писал под ее руководством.

Источник: womansstyle.ru.