«Мамуля без сына Левушки?»: Арзамасова в клетчатых брюках с эффектом стройности позировала у моря для Авербуха

Лиза Арзамасова проводит уикенд на море вместе с мужем Ильей Авербухом. Хореограф подловил свою вторую половинку на пляже в пасмурную погоду.

Поэтому вместо купальника актриса из ситкома «Папины дочки» примерила более практичный наряд на прохладное лето. Кстати, этот образ будет актуален также и осенью.

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