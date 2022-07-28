«Мамуля без сына Левушки?»: Арзамасова в клетчатых брюках с эффектом стройности позировала у моря для Авербуха

Лиза Арзамасова проводит уикенд на море вместе с мужем Ильей Авербухом. Хореограф подловил свою вторую половинку на пляже в пасмурную погоду.
Поэтому вместо купальника актриса из ситкома «Папины дочки» примерила более практичный наряд на прохладное лето. Кстати, этот образ будет актуален также и осенью.
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Лиза Арзамасова позировала в клетчатых брюках с эффектном стройности. Фото: личный архив
Лиза Арзамасова примерила клетчатые брюки с высокой посадкой. Такой фасон скроет линию бедер, визуально скорректировав фигуру.
В брюках с эффектом стройности актриса из ситкома «Папины дочки» умело подчеркнула длину ног, выставив на первый план тонкие щиколотки. Изюминкой образа стал горчичный жакет оверсайз.
Также Лиза отдала предпочтение голубым носкам, белым кедам и шляпке. Кстати, осенью легкий головной убор вполне можно заменить на шерстяной шарф. И образ идеально впишется в дождливый сезон.
«Мамуля без сына Левушки?», «Такая модная», «В таком пиджаке плечики кажутся узкими! Словно хрупкая статуэтка», «Брюки очень модные», — написали фолловеры.