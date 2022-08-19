«Мамулин яблочный пирог»: Брежнева отметила православный праздник в Италии и поделилась теплым домашним кадром

Певица Вера Брежнева соблюдает традиции Яблочного Спаса.
Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: соцсети

Девятнадцатого августа православные христиане отмечают Яблочный Спас, символизирующий поворот лета к осени. Еще этот праздник называют Преображение Господне.

Певица Вера Брежнева, которая уже несколько месяцев живет в Европе, на своей роскошной итальянской вилле с видом на море чтит традиции этого праздника.

В микроблоге она показала домашние снимки, свидетельствующие о том, что Вера Брежнева вместе с семьей праздновала Яблочный Спас.

Сначала Вера Брежнева показала яблоки, лежащие в чашке, а затем и то, что из них получилось. Мама певицы испекла с ними открытый пирог.

Вера Брежнева запечатлела его на фоне море и поделилась снимком, на котором выпечка выглядит невероятно аппетитно.

Яблочный пирог Веры Брежневой. Фото: соцсети

«Мамулин яблочный пирог», — подписала теплый домашний кадр Вера Брежнева.

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