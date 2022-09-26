Мамулин сынок: экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа впервые показала лицо годовалого сына

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Напомним, у Кати Жужи трое детей. Старшую дочку Николь она родила в первом браке, а двух сыновей-погодок Максима и Алекса - во втором, с гонщиком Артемом Маркеловым.