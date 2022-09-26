Мамулин сынок: экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа впервые показала лицо годовалого сына

Бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа произвела настоящий фурор в Сети, показав подписчикам лицо младшего сына Алекса.
Рассекретить внешность наследника Катя Жужа решила в день его рождения. 26 сентября Алексу исполнился годик.
«Знакомьтесь, это наш маленький именинник Алекс. Наш самый младший сыночек. Сегодня у нас первый день рождения. 1 годик. Мы безумно тебя любим, наш сладкий пупсик», - написала Катя Жужа под фото сына.
Катя Жужа поделилась еще и видео, которым запечатлено, как она поздравляет Алекса с днем рождения. В подарок малыш получил велосипед, созданный специально для детей его возраста.
Увидев Алекса, поклонники Кати Жужи пришли к выводу, что мальчик похож на маму.
«Ну, что за модник! Красавчик, с днем рождения», «Взгляд такой умный, а ведь еще кроха. С днем рождения сладкого мальчишку!», «Ой, как на маму похож», «Мамулин сынок», - высказались в Сети.
Сын Кати Жужи Алекс. Фото: соцсети
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Напомним, у Кати Жужи трое детей. Старшую дочку Николь она родила в первом браке, а двух сыновей-погодок Максима и Алекса - во втором, с гонщиком Артемом Маркеловым.