«Мамуль, понравилось?»: Орбакайте в жакете с бисером под Chanel привела Пугачеву в Театр наций, воссоединившись в Москве

В кулуарах шептались, что Алла Пугачева отдалилась от старшей дочери Кристины Орбакайте. Больше пяти месяцев Примадонна провела за границей. Сначала певица вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой побывала в Израиле, а потом перебралась в Латвию, где погода летом более комфортная.
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Однако стоило Примадонне вернуться в Россию, как она тут же провела уикенд вместе с Кристиной Орбакайте. Певица сводила именитую маму в Театр наций. Пугачева покрасовалась на публике в монохромном костюме с жакетом на два размера больше и в брюках с блестящей тканью под шелк. А Кристина примерила джинсы-трубы и малиновый жакет с бисером в стиле Chanel.
Алла Пугачева пришла в Театр наций с дочкой Кристиной Орбакайте. Фото: соцсети
«Мамуль, понравилось?» — спросила у Аллы ее дочка после представления.
«Да!» — с восторгом ответила Примадонна.
Алла Борисовна предстала за кулисами Театра наций в окружении взволнованных актеров, которые так и ластились к Примадонне.