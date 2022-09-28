Мамины пупсики: Алена Рапунцель из «Дома-2» впервые предстала с двумя подросшими сыновьями

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель некоторое время жила в разлуке со старшим сыном. Богдан вместе с бабушкой гостил во Владивостоке.
Но накануне мальчик вернулся домой. Соскучившаяся по нему Алена Рапунцель немедленно сделала совместное фото, которым поделилась в микроблоге.
Пожалуй, впервые Алена Рапунцель запечатлелась с двумя сыновьями, не закрывая личика младшего Святослава.
«Мы снова вместе. Наконец, вернулись мамочка и Богдаша. Как же я скучала. Но главное, что теперь мы снова все вместе. Мне кажется, даже за такой короткий срок Богдаша еще вырос. Так трогательно – он соскучился по братику, сразу побежал к нему, рассказывал про свое путешествие с бабулей. Полночи с мамой ели вкусняшки, обсуждали все и дурачились. Впрочем, как и всегда», — написала Алена Рапунцель под фото.
Алена Рапунцель с сыновьями. Фото: соцсети
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Напомним, Алена Рапунцель одна растит двоих сыновей. С папой Богдана Ильей Яббаровым она рассталась еще до рождения мальчика, а с отцом Святослава Ильей Семиным Алена Рапунцель готовится развестись официально.