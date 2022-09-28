Мамины пупсики: Алена Рапунцель из «Дома-2» впервые предстала с двумя подросшими сыновьями

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Напомним, Алена Рапунцель одна растит двоих сыновей. С папой Богдана Ильей Яббаровым она рассталась еще до рождения мальчика, а с отцом Святослава Ильей Семиным Алена Рапунцель готовится развестись официально.