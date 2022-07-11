Мамина радость, папина копия: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время показали подросшего сына

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев, вероятно, живет по принципу — лучше поздно, чем никогда.

Восьмого июля — в День любви, семьи и верности, когда все знаменитости делились в микроблогах снимками своих вторых половинок и наследников, Марк Богатырев промолчал.

Самых любимых людей — сына Даню и жену, актрису Татьяну Арнтгольц, он показал только под занавес воскресенья.

В микроблоге Марк Богатырев поделился селфи, на котором запечатлен в компании жены и годовалого наследника, указав, что они сейчас все вместе находятся в Калининграде.