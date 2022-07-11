Мамина радость, папина копия: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время показали подросшего сына

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев, вероятно, живет по принципу — лучше поздно, чем никогда.
Восьмого июля — в День любви, семьи и верности, когда все знаменитости делились в микроблогах снимками своих вторых половинок и наследников, Марк Богатырев промолчал.
Самых любимых людей — сына Даню и жену, актрису Татьяну Арнтгольц, он показал только под занавес воскресенья.
В микроблоге Марк Богатырев поделился селфи, на котором запечатлен в компании жены и годовалого наследника, указав, что они сейчас все вместе находятся в Калининграде.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц с сыном. Фото: соцсети
«С днем семьи», — написал под фото Марк Богатырев.
Поклонники звездной пары умилились этому кадру. Они отметили, что Даня очень похож на папу.
«Прекрасные мои! Пусть счастье и любовь всегда будут в вашей семье», «Любви и счастья вам, вы замечательная пара», «Мамина радость, папина копия! Счастья, вам ребята!», «На Марка похож», «Ай, молодцы! Даня уже большой совсем», — высказались в Сети.
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Напомним, сын Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева появился на свет в феврале 2021 года. Сейчас Дане чуть больше года.
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