Мамина пухляшка: Наталья Фриске подловила эмоции дочки, любующейся надувным шариком в детском шезлонге

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые стала мамой в 36 лет. Долгожданная дочка Луна сделала ее самым счастливым человеком. Наталья Фриске растворяется в своей любви к малышке и готова транслировать ее на весь мир.

В микроблоге она часто делится фото и видео с участием Луны, с которой не расстается ни на минуту.

На этот раз Наталья Фриске показала, как малышка реагирует на воздушный шарик в виде куклы. Игрушку девочке подарили в честь недавнего маленького дня рождения — Луне на днях исполнилось четыре месяца.