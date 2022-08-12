Мамина пухляшка: Наталья Фриске подловила эмоции дочки, любующейся надувным шариком в детском шезлонге

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые стала мамой в 36 лет. Долгожданная дочка Луна сделала ее самым счастливым человеком. Наталья Фриске растворяется в своей любви к малышке и готова транслировать ее на весь мир.
В микроблоге она часто делится фото и видео с участием Луны, с которой не расстается ни на минуту.
На этот раз Наталья Фриске показала, как малышка реагирует на воздушный шарик в виде куклы. Игрушку девочке подарили в честь недавнего маленького дня рождения — Луне на днях исполнилось четыре месяца.
Девочке очень понравился подарок, и она долго любовалась на него, сидя в своем детском шезлонге.
«Луняша, тебе нравится?» — спросила Наталья Фриске у дочери.
Та после небольшой паузы издала довольный возглас, что, вероятно, обозначало положительный ответ.
«Но сначала задумалась», — сказала Наталья Фриске.
Дочь Натальи Фриске в шезлонге. Фото: соцсети
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Напомним, Наталья Фриске родила дочку 8 апреля этого года. Этой осенью Наталья Фриске планирует отправиться вместе с Луной в первое путешествие в Санкт-Петербург.