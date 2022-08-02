Мамина модница: Наталья Фриске нарядила только что проснувшуюся дочку в боди оттенка одуванчиков

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, в 36 лет впервые стала мамой. Маленькая дочка Луна сейчас — смысл ее жизни.
Наталья Фриске растворяется в малышке, посвящая ей все свое время. Накануне вместе с Луной Наталья была на семейном празднике в ресторане. Судя по всему, крошка не доставляла хлопот своей маме и Наталья позволила себе веселиться допоздна.
А с утра она уже нежничала с проснувшейся дочкой, вспоминая прекрасный вечер в кругу близких.
«Мини-тусер мой, хорошо вчера потусила? — говорит Наталья Фриске дочке на видео, которым поделилась в микроблоге. — Аж в одиннадцатом часу домой пришла. Уже ножку берем, вот так вот. Молодец»,
Малышку Луну звездная мама с утра пораньше принарядила в боди модного оттенка цветущих одуванчиков.
Луна невозмутимо слушает маму, сопит и в какой-то момент захватывает ручками пальцы ног, умиляя этим движением Наталью Фриске.
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Напомним, дочь Натальи Фриске родилась 8 апреля. Совсем скоро Луне исполнится четыре месяца.