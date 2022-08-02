Мамина модница: Наталья Фриске нарядила только что проснувшуюся дочку в боди оттенка одуванчиков

Сестра ныне покойной Жанны Фриске, Наталья, тает от любви и нежности к маленькой Луне.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, в 36 лет впервые стала мамой. Маленькая дочка Луна сейчас — смысл ее жизни.

Наталья Фриске растворяется в малышке, посвящая ей все свое время. Накануне вместе с Луной Наталья была на семейном празднике в ресторане. Судя по всему, крошка не доставляла хлопот своей маме и Наталья позволила себе веселиться допоздна. 

А с утра она уже нежничала с проснувшейся дочкой, вспоминая прекрасный вечер в кругу близких.

«Мини-тусер мой, хорошо вчера потусила? — говорит Наталья Фриске дочке на видео, которым поделилась в микроблоге. — Аж в одиннадцатом часу домой пришла. Уже ножку берем, вот так вот. Молодец»,

Малышку Луну звездная мама с утра пораньше принарядила в боди модного оттенка цветущих одуванчиков.

Луна невозмутимо слушает маму, сопит и в какой-то момент захватывает ручками пальцы ног, умиляя этим движением Наталью Фриске.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, дочь Натальи Фриске родилась 8 апреля. Совсем скоро Луне исполнится четыре месяца.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  