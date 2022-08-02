Мамина модница: Наталья Фриске нарядила только что проснувшуюся дочку в боди оттенка одуванчиков

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, в 36 лет впервые стала мамой. Маленькая дочка Луна сейчас — смысл ее жизни.

Наталья Фриске растворяется в малышке, посвящая ей все свое время. Накануне вместе с Луной Наталья была на семейном празднике в ресторане. Судя по всему, крошка не доставляла хлопот своей маме и Наталья позволила себе веселиться допоздна.

А с утра она уже нежничала с проснувшейся дочкой, вспоминая прекрасный вечер в кругу близких.