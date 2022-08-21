Мамина модница: Наталья Фриске нарядила дочку в черную чалму для поездки в гости к бабушке с дедушкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья не нарадуется своему статусу молодой мамы.

Четыре с половиной месяца назад Наталья Фриске родила дочку Луну и теперь всю свою жизнь подчиняет ей.

Наталья Фриске обожает модно наряжать Луну. В микроблоге она поделилась кадрами, на которых запечатлела крошку, сидящей в слинге. Голову Луны украшает стильная черная чалма.