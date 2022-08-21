Мамина модница: Наталья Фриске нарядила дочку в черную чалму для поездки в гости к бабушке с дедушкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья не нарадуется своему статусу молодой мамы.
Четыре с половиной месяца назад Наталья Фриске родила дочку Луну и теперь всю свою жизнь подчиняет ей.
Наталья Фриске обожает модно наряжать Луну. В микроблоге она поделилась кадрами, на которых запечатлела крошку, сидящей в слинге. Голову Луны украшает стильная черная чалма.
Наталья Фриске рассказала, что вместе с дочкой направляется в гости к своим родителям, бабушке и дедушке Луны, чтобы отметить важное событие. У девочки начали прорезываться зубки.
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Напомним, Наталья Фриске в сентябре планирует выйти из декрета и приступить к работе. Дочку Луну она, судя по всему, доверит своей маме, которая души не чает в маленькой внучке.