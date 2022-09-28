Мамина модница: младшая дочка Бородиной щегольнула в стильном пальто и шапочке бини оттенка брусники

Телеведущая Ксения Бородина считается иконой стиля. Наряды, в которых она появляется на публике и в своем микроблоге, тут же стараются приобрести себе самые заядлые модницы.

Своих дочерей Ксения Бородина тоже приучает к красивым и стильным нарядам. С малых лет Маруся и Теона одеваются по последней моде. Их мама за этим строго следит.

Ксения Бородина регулярно устраивает шопинг, причем не только в России, но и в Турции, и в европейских столицах.