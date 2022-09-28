Мамина модница: младшая дочка Бородиной щегольнула в стильном пальто и шапочке бини оттенка брусники

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина обожает баловать наследниц трендовыми нарядами.
Ксения Бородина с дочками

Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети

Телеведущая Ксения Бородина считается иконой стиля. Наряды, в которых она появляется на публике и в своем микроблоге, тут же стараются приобрести себе самые заядлые модницы.

Своих дочерей Ксения Бородина тоже приучает к красивым и стильным нарядам. С малых лет Маруся и Теона одеваются по последней моде. Их мама за этим строго следит.

Ксения Бородина регулярно устраивает шопинг, причем не только в России, но и в Турции, и в европейских столицах.

В микроблоге Ксения Бородина показала, как стильно она одела дочку Теону в эти осенние дни. Малышка, которая уже пошла в школу, в кадре предстала в модном двубортном пальто, стильных ботиночках и шапочке бини. Именно головной убор стал изюминкой образа. Он яркого оттенка брусники и разбавляет темные тона основного наряда Теоны.

Дочери Ксении Бородиной Маруся и Теона. Фото: соцсети

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Напомним, с отцом Теоны Курбаном Омаровым Ксения Бородина некоторое время назад разошлась. Сейчас папа и дочь не общаются.

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