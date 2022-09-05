Мамина модница: Макаров заснял подросшую дочку Кудрявцевой в плюшевой куртке и джоггерах на прогулке

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она полюбилась публике, так как является той, кто раньше жил в простой семье в Усть-Каменогорске.

Однако после свадьбы с Сергеем Ленюком блондинка стала жить в Москве. Она даже родила от него сына Жана. Во время съемок шоу звезда вспоминает, какие трудности пережила за время молодости.