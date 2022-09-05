Мамина модница: Макаров заснял подросшую дочку Кудрявцевой в плюшевой куртке и джоггерах на прогулке

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она полюбилась публике, так как является той, кто раньше жил в простой семье в Усть-Каменогорске.
Однако после свадьбы с Сергеем Ленюком блондинка стала жить в Москве. Она даже родила от него сына Жана. Во время съемок шоу звезда вспоминает, какие трудности пережила за время молодости.
Вот уже девять лет Лера состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Она подарила избраннику дочку Марию. Малышка стала главной отрадой в семье. Однако недавно появились слухи о разладе между супругами. Телеведущая не только опровергла сплетни о разводе. Более того, она вместе с мужем 1 сентября отвела малышку в престижный садик.
Кудрявцева после отпуска каждую неделю ездит на съемки. На этот раз она снова отправилась в студию. А вот Макаров заснял дочку, которая гуляла во дворе. Мария предстала в плюшевой куртке молочного цвета и фиолетовых джоггерах. Шапочка с принтом и ботиночки дополнили осенний образ. Наследница телеведущей бегала по двору.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. «Какая вы хорошенькая», «Что за кроха», «Какая курточка», «Как она выросла», «Прям копия Леры», «Модная такая», «Серьезный человечек», «Красивая малышка», «Она всегда такая милашка», — стали писать подписчики.