Мамина куколка: Наталья Фриске подловила дочку Луну, сладко спящую в коляске в лавандовом боди

Сестра Жанны Фриске не устает умиляться каждому жесту маленькой дочурки.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые за последние годы почувствовала себя счастливым человеком.

В апреле она впервые стала мамой. На свет появилась долгожданная дочка Натальи Луна.

36-летняя Наталья Фриске души не чает в малышке и старается запомнить каждую минуту рядом с ней.

Своим счастьем молодая мама с удовольствием делится с поклонниками. В микроблоге Натальи Фриске регулярно появляются видео и фото с участием дочери Луны.

На этот раз она показала, как Луна сладко спит в коляске после прогулки. Крошка, облаченная в боди лавандового оттенка, уснула, как только мама принесла ее домой.

Дочка Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Ну вот что за ребенок? Гуляли три с половиной часа по улице, поспала всего десять минут. А как только зашли домой, походу, в ночь вырубилась. Ну или сейчас выспится, а потом даст матери жару ночью», — поделилась Наталья Фриске под фото малышки.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  