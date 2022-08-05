Мамина куколка: Наталья Фриске подловила дочку Луну, сладко спящую в коляске в лавандовом боди

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые за последние годы почувствовала себя счастливым человеком.
В апреле она впервые стала мамой. На свет появилась долгожданная дочка Натальи Луна.
36-летняя Наталья Фриске души не чает в малышке и старается запомнить каждую минуту рядом с ней.
Своим счастьем молодая мама с удовольствием делится с поклонниками. В микроблоге Натальи Фриске регулярно появляются видео и фото с участием дочери Луны.
На этот раз она показала, как Луна сладко спит в коляске после прогулки. Крошка, облаченная в боди лавандового оттенка, уснула, как только мама принесла ее домой.
Дочка Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети
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«Ну вот что за ребенок? Гуляли три с половиной часа по улице, поспала всего десять минут. А как только зашли домой, походу, в ночь вырубилась. Ну или сейчас выспится, а потом даст матери жару ночью», — поделилась Наталья Фриске под фото малышки.