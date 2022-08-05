Мамина куколка: Наталья Фриске подловила дочку Луну, сладко спящую в коляске в лавандовом боди

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые за последние годы почувствовала себя счастливым человеком.

В апреле она впервые стала мамой. На свет появилась долгожданная дочка Натальи Луна.

36-летняя Наталья Фриске души не чает в малышке и старается запомнить каждую минуту рядом с ней.

Своим счастьем молодая мама с удовольствием делится с поклонниками. В микроблоге Натальи Фриске регулярно появляются видео и фото с участием дочери Луны.

На этот раз она показала, как Луна сладко спит в коляске после прогулки. Крошка, облаченная в боди лавандового оттенка, уснула, как только мама принесла ее домой.