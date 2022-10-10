Мамина копия: Юлия Липницкая впервые за долгое время показала подросшую дочку

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в команде Юлия Липницкая летом 2020 года стала мамой. Спортсменка родила дочку Каталину в браке с коллегой по льду Владиславом Тарасенко. Малышка растет не по дням, а по часам. И изредка звезда показывает, как она выглядит.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На новом фото Липницкая подняла дочку, и все увидели, как подросла Каталина. Она едва помещается на маминых ручках и все больше стала похожа на свою прославленную родительницу.

Будет ли дочка заниматься фигурным катанием, Липницкая пока скрывает. Сама она уже не выступает в чемпионатах. Она завершила карьеру и сейчас входит в тренерский штаб Евгения Плющенко.