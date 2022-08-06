Мамина копия: 21-летнюю дочь Литвиновой раскритиковали в Сети

Ульяна Добровская учится в Бельгии.
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Единственная дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская живет в Бельгии. В Антверпене 21-летняя звездная наследница учится на дизайнера.

Накануне Ульяна опубликовала в своей соцсети фото, на котором как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Она позировала с ярким макияжем и такой же прической. Фанаты выразили свое восхищение. Правда, нашлись и те, кто раскритиковал девушку.  

«Тебе 21, а выглядишь, как старушка-мать»,  возмутился один из комментаторов.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, что Ульяну Рената Литвинова родила будучи в браке с предпринимателем Леонидом Добровским.

Ульяна Добровская. Фото: соцсети

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